Marocco: direttrice Fmi, incontro annuale si svolgerà a Marrakech come previsto

- Le riunioni annuali del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale si svolgeranno come previsto a Marrakech, in Marocco. Lo ha confermato la direttrice generale dell’Fmi, Kristalina Georgieva, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa marocchina “Map”. "L'annuncio che stiamo facendo al ministro dell'Economia e delle Finanze (del Marocco) e al presidente della Banca mondiale è che gli incontri si svolgeranno come previsto", a Marrakech dal 9 al 15 ottobre, ha affermato la Georgieva a margine della 78esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Faremo del nostro meglio come istituzioni per aiutare il Regno dopo il terremoto che ha colpito diverse province del Paese”, ha proseguito Georgieva, dicendosi “molto grata” al Marocco per la sua ospitalità. È la prima volta in 50 anni che gli incontri annuali si tengono in un Paese africano.(Mar)