Migranti: Foti (Fd'I), solidarietà a Meloni per minacce, governo non arretrerà

- "Le vili e gravi minacce rivolte al presidente Giorgia Meloni e alla sua famiglia, pubblicate nelle chat in cui si organizzano i viaggi dei clandestini dal Nord Africa in direzione dell'Italia, non fermeranno il lavoro del governo per imporre un giro di vite all'immigrazione illegale". Lo afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. "Nell'esprimere piena solidarietà a Giorgia Meloni a nome del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, dura e unanime deve essere la condanna nei confronti di chi alimenta l'odio e la violenza contro lo Stato e chi lo rappresenta ai vari livelli. Le istituzioni italiane non arretreranno di un millimetro nel ripristino della legalità violata da trafficanti senza scrupoli e contrabbandieri di vite umane", conclude.(Com)