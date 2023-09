Ue: Spagna, sospesa decisione su uso lingue co-ufficiali in attesa parere legale e stima costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non prenderà una decisione sulla richiesta della Spagna di rendere ufficiale l'uso del catalano, del basco e del galiziano a livello comunitario fino a quando non ci sarà un parere legale del Consiglio dell'Ue sulle conseguenze della misura e un'analisi del suo impatto economico e pratico sul funzionamento dei lavori. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", è quanto emerso dopo circa 40 minuti di discussione durante la riunione dei ministri degli Affari generali dell'Unione europea tenutasi a Bruxelles, che si è conclusa senza che la questione fosse messa ai voti, perché le delegazioni hanno bisogno di "più tempo" per studiare la questione. Secondo quanto riferito da fonti Ue, una ventina di ministri hanno preso la parola per esprimere i loro dubbi e la presidenza di turno spagnola ha "preso nota" delle posizioni dei suoi partner. Avendo constatato che i Paesi chiedono maggiori dettagli sul costo della misura e sul suo impatto sul bilancio dell'Ue, nonché uno studio giuridico sul suo impatto sulle altre lingue europee, spetta ora alla presidenza spagnola preparare i prossimi passi, sia rinviando la discussione tecnica ai gruppi di lavoro previsti in seno al Consiglio, sia commissionando il parere degli esperti legali dell'istituzione. (Spm)