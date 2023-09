© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un momento decisivo, i giornali sono piene di ipotesi legate alla manovra di bilancio, spesso fantasiose. “Il crocevia storico è la nuova governance economica dell’Europa che si dovrà tradurre nella disciplina di bilancio dei singoli Paesi”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in occasione dell’evento “Le buone leggi. Semplificare per far ripartire l’Italia” a Roma. (Rin)