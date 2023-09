Energia: da Sace e Bpm finanziamento da 1,8 milioni di euro a Icr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa totale integrazione della catena del valore consente a Icr di fornire ai clienti diversi livelli di servizio secondo le singole esigenze. “Da anni partecipiamo alla mobilitazione internazionale per ridurre i consumi energetici, idrici, plastici, con molte azioni, piccole e grandi, a livello privato e aziendale, per contribuire alla salvaguardia del pianeta e alla lotta all’emergenza climatica”, dichiara in una nota il vice-presidente Icr, Ambra Martone. “Questo importante eco-investimento ci vede oggi impegnati in campo energetico, utilizzando le potenzialità offerte dalle fonti rinnovabili. L’attenzione di Icr - aggiunge - è rivolta non solo all’ambiente ma anche a tutti gli aspetti etico-sociali salvaguardati da un rapporto corretto con le risorse naturali e le persone, perché crediamo fermamente nel valore sociale della bellezza”. Sace ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana. L’azienda, infatti, può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Questa operazione, realizzata grazie alle sinergie con la rete sul territorio di Sace, rientra nell’ambito della convenzione green con Bpm, nella quale Sace interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle Piccole e medie imprese (Pmi) che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile. (Com)