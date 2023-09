Sudan: Unicef, molte migliaia di neonati moriranno da qui alla fine dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa del "crudele disinteresse" per i civili e degli attacchi incessanti sui servizi sanitari e per la nutrizione, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) teme che molte migliaia di neonati moriranno da qui alla fine dell'anno. Lo denuncia in una nota il portavoce dell'Unicef, James Elder, ricordando che 333 mila bambini nasceranno in Sudan tra ottobre e dicembre. "Loro e le loro madri hanno bisogno di assistenza al parto qualificata. Tuttavia, in un Paese in cui milioni di persone sono intrappolate in zone di guerra o sfollate, e dove le forniture mediche sono in grave carenza, tale assistenza diventa ogni giorno meno probabile", ha affermato. I servizi per la nutrizione sono altrettanto devastati. Ogni mese 55 mila bambini hanno bisogno di cure per la forma più letale di malnutrizione. Eppure, a Khartum funziona meno di un centro nutrizionale su 50, nel Darfur occidentale uno su dieci, prosegue Elder. "I numeri ufficiali delle vittime indicano in 435 il numero di tutti i bambini uccisi nei combattimenti in Sudan. Data la totale devastazione dei servizi salvavita su cui i bambini fanno affidamento, l'Unicef teme che i cittadini più giovani del Sudan stiano entrando in un periodo di mortalità senza precedenti. Più il conflitto si protrae e i bassi livelli di finanziamento persistono, più l'impatto sarà devastante. Questo è il costo dell'inazione", si legge nella dichiarazione. (Res)