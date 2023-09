Periferie: Battilocchio (FI), commissione in missione, sta tornando la speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, con la commissione parlamentare d'inchiesta sulle Periferie, "assieme a colleghi di tutti i gruppi politici, abbiamo iniziato le attività esterne dalla palestra della Legalità, ad Ostia, dove abbiamo incontrato don Antonio Coluccia. Con lui ci siamo poi trasferiti a Tor Bella Monaca, nel luogo in cui ha subito il vile attentato qualche giorno fa: proprio lì abbiamo incontrato istituzioni e residenti per ribadire che lo Stato non si lascia intimidire e che non posso esistere zone franche". Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e presidente della commissione di inchiesta Periferie, a margine della missione esterna di ieri presso Ostia e Tor Bella Monaca. "Ci siamo poi recati alle Torri per alcuni sopralluoghi anche per dimostrare, come ha gridato don Antonio col megafono, che andiamo avanti senza cedere un millimetro in termini di legalità e sicurezza - ha aggiunto il parlamentare -. Bello vedere la reazione dei cittadini che ci hanno accolto con speranza. Le istituzioni hanno il compito di mettercela tutta per non deludere le loro aspettative". (Rin)