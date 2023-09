© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita della Germania nel 2023 e nel 2024. Per l'anno in corso, il dato è stato corretto dallo 0 per cento stimato a giugno al -0,2 per cento, mentre per il prossimo dall'1,3 allo 0,9 per cento.(Geb)