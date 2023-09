Trasporti: Lalli (Federturismo), mobilità ferrovie aiuta flussi a sud ma troppo poco da Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mobilità ferroviaria "sta dando una forte mano anche al turismo verso il sud" ma dal Pnrr "abbiamo ricevuto una quantità di denaro ridicola e non ci sarà una grande trasformazione nel settore del turismo in Italia". Lo ha detto la presidente di Federturismo di Confindustria, Marina Lalli, nel corso della tavola rotonda promossa da Fisascat Cisl e Fit Cisl "Trasporti e Turismo, una strategia comune per lo sviluppo del Paese" all'hotel Quirinale di Roma. "Usare la digitalizzazione renderebbe più comoda la vita dei turisti - ha spiegato -. Sarebbe utile per loro avere la possibilità di prendersi cura delle loro valigie in un'unica soluzione: lasciandole al punto di partenza e ritrovarle al punto di arrivo, anche se durante il tragitto si è cambiato il mezzo di trasporto. Speravamo con i fondi del Pnrr di poter avere una spinta più forte. Di fatto abbiamo ricevuto una quantità di denaro ridicola e non ci sarà una grande trasformazione nel settore del turismo in Italia", ha concluso la presidente. (Rer)