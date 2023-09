Pnrr: Varchi (Fd'I), via libera a modifiche buona notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione in Europa "delle modifiche agli obiettivi che precedono la richiesta della quarta rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza è una bellissima notizia che apre all'arrivo di una nuova quota di finanziamenti per il nostro Paese. L'ennesima conferma dell'ottimo lavoro svolto dal nostro governo e in particolare dal ministro Raffaele Fitto". Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d'Italia. "Il via libera alla rivisitazione del Piano da parte del Consiglio affari generali dell'Ue - aggiunge la parlamentare - renderà gli investimenti ancora più efficaci e aderenti alle esigenze del nostro Paese. Le modifiche riguarderanno diversi settori, dalla cultura alla transizione ecologica, dagli asili nido ai trasporti. Il nostro lavoro in Europa procede spedito, a conferma - conclude Varchi - dell'autorevolezza e dell'affidabilità del governo italiano". (Rin)