Bulgaria: continuano proteste contro importazioni prodotti ucraini, 600 trattori vicini a Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 600 trattori sono stati posizionati all’ingresso della città di Sofia, vicino alla località di Dolni Bogrov, nel secondo giorno di protesta degli agricoltori bulgari contro la decisione del governo di non prorogare il divieto di importazione dei prodotti cerealicoli ucraini. Lo riporta l’emittente televisiva “Bnt”. Il presidente dell’Associazione nazionale dei produttori di grano della Bulgaria, Iliya Prodanov, ha reso noto che con le autorità municipali di Sofia è stata concordata per oggi una manifestazione in città senza le macchine agricole, mentre nella giornata di domani entreranno nella capitale 80 trattori. "Vogliamo preservare la produzione bulgara", ha detto Prodanov.(Seb)