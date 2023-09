Pnrr: Foti-Malan (Fd'I), ennesima vittoria del governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande soddisfazione per la notizia annunciata oggi dal ministro Fitto del via libera dell’Unione europea alle richieste italiane di modifica alla quarta rata del Pnrr. Un successo dell’Italia, del governo Meloni e del ministro Fitto che dal giorno del suo insediamento al ministero sta portando avanti una serrata trattativa con la Commissione europea", dichiarano i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan. "L’annuncio di oggi evidenzia ancora una volta come l’Italia dimostri affidabilità e capacità di difendere l’interesse nazionale nell’amministrare gli importanti fondi europei. Le variazioni degli obiettivi relativi alla quarta richiesta di pagamento, ottimizzano la definizione delle misure previste dal Piano, rendendole più aderenti sia alle finalità del Pnrr e sia al mutato scenario internazionale. Ancora una importante dimostrazione della serietà dell’azione del governo Meloni che si trasforma nell’ennesimo schiaffo a una sinistra ridotta a tifare contro l’Italia", concludono.(Rin)