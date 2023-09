Ocse: crescita mondiale al 3 per cento nel 2023 e al 2,7 per cento nel 2024, Italia allo 0,8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita mondiale dovrebbe attestarsi al 3 per cento nel 2023 e al 2,7 per cento nel 2024. Questo quanto emerge dalle Prospettive economiche intermedie dell'Ocse. Quest'anno il Pil della Zona euro dovrebbe salire dello 0,6 per cento, per poi raggiungere l'1,1 per cento il prossimo anno. Per l'Italia è prevista una crescita dello 0,8 per cento entrambi gli anni. La Francia, invece, vedrà il suo Pil crescere dell'1 per cento nel 2023 e dell'1,2 per cento nel 2024, mentre la Spagna registrerà un aumento del 2,3 per cento e dell'1,9 per cento. La Russia nel 2023 crescerà dello 0,8 per cento e nel 2024 dello 0,9 per cento, mentre il dato per il Regno Unito arriverà rispettivamente allo 0,3 per cento e allo 0,8 per cento. La crescita degli Stati Uniti si attesterà al 2,2 per cento nel 2023 per poi scendere all'1,3 per cento l'anno successivo, mentre il Pil del Giappone quest'anno salirà dell'1,8 per cento per poi arrivare all'1 per cento nel 2024.(Frp)