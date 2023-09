Migranti: Tunisia, bloccato tentativo di emigrazione illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità tunisine hanno bloccato un tentativo di emigrazione illegale a Chebba, nel nord-est della Tunisia. L’operazione è avvenuta sulla base delle informazioni ricevute dalla Sicurezza nazionale tunisina. Gli agenti hanno fermato otto persone, tra cui due donne e una ragazza. Le autorità hanno sequestrato, inoltre, sei taniche di gasolio, una bussola, un motore per barche e oltre 30.000 dinari tunisini (circa 8.900 euro), frutto dell'operazione. Ieri, il portavoce della Guardia nazionale, Houssem Eddine Jebabli, a proposito della campagna di sicurezza in corso dal 15 settembre a Sfax e sull'isola di Kerkenna, aveva dichiarato all'emittente radiofonica "Mosaique Fm" che la Guardia nazionale aveva fermato 1.200 persone che cercavano di raggiungere irregolarmente l'Italia, sventando 24 operazioni di emigrazione clandestina nelle precedenti 24 ore. Jebabli aveva spiegato che, in collaborazione con la procura, erano state condotte operazioni che avevano portato all'arresto di un numero imprecisato di persone coinvolte nella traversata del Mediterraneo e nella costruzione di imbarcazioni. "I migranti venivano trasportati in condizioni disumane: nelle barche sotto alcune doghe di legno e nei camion sotto file di mattoni. Questo è traffico di esseri umani nel vero senso della parola", aveva dichiarato Jebabli, sottolineando che la campagna di sicurezza sarebbe andata avanti(Tut)