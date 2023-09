© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stipendi degli insegnanti "non sono adeguati, proveremo a fare di più". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, su SkyTg24 ribadendo anche che "autorità e autorevolezza vanno di pari passo" e per questo si vuole sempre più dare "strumenti a docenti per rafforzare autorevolezza". (Rin)