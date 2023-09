Algeria: funzionario ministero Interno, circa seimila persone colpite da incendi boschivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 6.000 persone sono state colpite dagli incendi boschivi scoppiati quest'estate in Algeria. Lo ha affermato il rappresentante dei grandi rischi presso il ministero dell'Interno, Abdul Hamid Afra. "Quasi 6.000 persone sono state colpite dagli incendi boschivi scoppiati in un contesto climatico eccezionale", ha detto Afra, sottolineando la necessità di affrontare i cambiamenti climatici che si stanno verificando e che colpiscono tutto il mondo, compresa l’Algeria. Tuttavia, secondo il funzionario, "il pericolo di incendi boschivi è prevedibile. Questi incendi in Algeria sono causati da un elemento umano, intenzionalmente o meno". Afra ha proposto un piano in 3 fasi per prevenire i maggiori rischi. Il piano si basa su: misure preventive di allerta precoce; mobilitazione di mezzi umani e materiali per ridurre l'entità del disastro e dotazione di mezzi e attrezzature più recenti, soprattutto aerei, oltre a reclutare personale specializzato nel salvataggio e nell'intervento rapido. (Ala)