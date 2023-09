Regno Unito: “Daily Express”, oltre metà cittadini a favore di mantenimento triplo blocco pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha superato le 190 mila firme la petizione lanciata dal quotidiano britannico “Daily Express” per chiedere al governo di preservare il triplo blocco delle pensioni, una misura che garantisce aumenti in linea con i salari e l'inflazione. Come riferisce il quotidiano britannico, recenti sondaggi sul tema condotti dalla società di ricerche sul mercato YouGov mostrano che più della metà del Regno Unito è favorevole al mantenimento della misura. Tuttavia, la sottosegretaria alle Pensioni, Laura Trott, ha per il momento rifiutato di confermare se le pensioni aumenteranno nel prossimo anno secondo quanto previsto. "Quello che non voglio è vedere penalizzati gli attuali pensionati", ha detto Trott, aggiungendo che nel lungo periodo è però “assolutamente necessario aumentare l'età pensionabile e studiare come migliorare il sistema pensionistico”. (Rel)