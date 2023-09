Serbia: Vucic a colloquio con cancelliere Scholz a margine Assemblea generale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha affermato di aver avuto un "incontro cordiale" a New York con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, a margine della 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'occasione del colloquio è stata la partecipazione del presidente serbo al ricevimento organizzato dal cancelliere tedesco in occasione del 50mo anniversario dell'adesione della Germania all'Onu. "Abbiamo sfruttato l'occasione per scambiare opinioni sull'attuale situazione geopolitica, sul ruolo e l'importanza dell'Onu nel mondo di oggi, ma anche sul contributo che noi, come Paesi membri, possiamo dare alla soluzione delle sfide globali esistenti", ha affermato Vucic. "Ho ripetuto a Scholz l'invito a visitare la Serbia, affinché possiamo discutere nel dettaglio tutte le questioni importanti per il miglioramento della cooperazione tra i nostri due Paesi", ha concluso il presidente serbo. (Seb)