Torino: gli appuntamenti di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 10, l'assessore Tronzano porta i saluti al webinar “Il programma Fesr 21-27 – Misura sull’attrazione e il sostegno agli investimenti”Ore 11, Novi Ligure (AL), Palazzo Pallavicini, via Giacometti 32, l'assessore Protopapa partecipa alla presentazione degli Oltregiogo DaysOre 12:30, Torino, Grattacielo della Regione, Sala Trasparenza, via Nizza 330, l’assessore Poggio partecipa alla conferenza stampa sul progetto “Forti fortissimi”Ore 15:30, Alessandria, Municipio, l'assessore Poggio partecipa alla conferenza stampa dei Distretti del Commercio di AlessandriaOre 14:30, Biella, Lanificio F.lli Cerruti, via Cernaia 40, il presidente Cirio (in video) e l’assessore Chiorino portano il saluto della Regione alla seduta congiunta delle Commissioni Istruzione e Formazione e lavoro della Conferenza delle RegioniOre 17, Alessandria, Sale del Broletto di Palatium Vetus, piazza della Libertà 28, gli assessori Poggio e Protopapa presenziano all'inaugurazione della mostra “Gioielli valenzani e artigianato torinese” (segue) (Rpi)