Torino: gli appuntamenti di oggi (2)

- TorinoOre 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della GiuntaOre 11:30, Gallerie d'Italia, Sala Turinetti, Piazza San Carlo 156: l'assessora Foglietta interviene alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Festival del Digitale PopolareOre 14:30, Palazzo civico, Sala Capigruppo: La presidente del Consiglio Comunale, Grippo, presiede la Conferenza dei Capigruppo con ordine del giorno: Verifica mozione "XX Settembre Festa dell'Unità nazionale" e proposta di mozione "Il Parlamento italiano riconosca l'Holodomo come genocidio"Ore 15, Biblioteca Braille, via Nizza 151: gli assessori Purchia e Rosatelli assistono al concerto MITO per la Città in occasione dell'apertura della bibliotecaOre 16,30 - Sopralluogo delle commissioni VI e II agli stalli per biciclette presso il grattacielo della Regione Piemonte, nell'ambito della ricerca conoscitiva su normativa, progettazione, realizzazione delle piste ciclabili e del biciplan della Città di TorinoOre 18:30, Circolo dei Lettori, via Bogino 9: l'assessora Purchia assiste alla presentazione del libro di Paolo Giulierini "L'Italia prima di Roma"Ore 21, Edit Torino, piazza Teresa Noce 15/a: l'assessore Carretta interviene all'evento "Ripartiamo dalle idee". (Rpi)