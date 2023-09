Lavoro: Amendola (Pd), governo intervenga su sciopero stabilimento Stellantis di Melfi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al governo e ai ministeri competenti “chiediamo cosa intendono fare per accelerare la definizione dell'accordo nazionale con Stellantis e di farsi parte attiva per tutelare il lavoro e i lavoratori". Lo dichiara il deputato del Partito democratico, Enzo Amendola, a seguito di uno sciopero di otto ore indetto da Fim Fiom e Uilm che ha bloccato la produzione dello stabilimento Stellantis di Melfi in Basilicata e di tutto l'indotto. "Lo stabilimento lucano - aggiunge Amendola - è assolutamente strategico e il mancato arrivo dei componenti, le incertezze sui modelli e in particolare sul quinto modello in aggiunta dei quattro annunciati dall'azienda necessitano di risposte adeguate e certe per i lavoratori; la mancata definizione dell'accordo nazionale tra Stellantis e governo italiano accresce infatti questa incertezza", conclude il deputato. (Rin)