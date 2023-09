Cina: "Wsj", ex ministro Esteri Qin Gang congedato per una relazione extraconiugale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro degli Esteri della Cina, Qin Gang, è stato congedato a causa di una relazione extraconiugale risalente al suo mandato da ambasciatore negli Stati Uniti. Lo scrive il quotidiano "Wall Street Journal", che cita fonti a conoscenza quella questione. Qin, ufficialmente sollevato dall'incarico di ministro degli Esteri a luglio, dopo essere sparito per circa un mese dalla scena pubblica, sarebbe oggetto di una indagine tesa a stabilire se la sua condotta abbia arrecato un danno alla sicurezza nazionale della Cina. Secondo il quotidiano statunitense, alti funzionari cinesi sono stati informati che una indagine interna al Partito comunista ha portato alla luce la presunta relazione dell'ex ministro, che stando a due fonti consultate dal quotidiano sarebbe anche risultata nella nascita di un bambino negli Stati Uniti. Qin, che ha guidato il ministero degli Esteri cinese per soli sei mesi prima di essere sostituito dal suo predecessore Wang Yi, è stato ambasciatore cinese a Washington da luglio 2021 a gennaio di quest'anno. (Was)