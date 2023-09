Lega: Calderoli, auguri a Umberto Bossi, per prossimo compleanno sarà realizzata autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- L'ho ricordato e ringraziato domenica dal palco di Pontida, lo saluto oggi nel giorno del suo compleanno: “tanti auguri a Umberto Bossi, per me un amico vero oltre che il fondatore della Lega, l'uomo che ha dato il via ad una rivoluzione politica oggi portata avanti in continuità da Matteo Salvini”. Lo afferma in una nota Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. “Auguri Umberto per questi 82 anni e per il tuo prossimo compleanno vedrai finalmente realizzata l'autonomia, per cui hai cominciato a batterti quarant'anni fa: una nostra battaglia storica, quella dell'autonomia regionale, che stiano finalmente portando a compimento coinvolgendo tutti gli italiani e tutte le Regioni”, aggiunge. (Rin)