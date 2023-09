Roma: Di Cola (Cgil), città non è peggiore ma neanche migliore, Gualtieri faccia scatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo due anni di governo del sindaco Roberto Gualtieri la città "non è peggiorata ma non è neanche migliorata” e quindi “siamo all'ultima chiamata per il sindaco Gualtieri. Confidiamo che nelle prossime settimane ci possa essere finalmente un cambio di passo”. Lo ha detto il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. “Purtroppo la giunta Gualtieri non è riuscita a portare avanti le sue proposte elettorali. Ci aspettiamo che dopo un anno e mezzo difficile dell'amministrazione si riesca davvero a voltare pagina – ha detto -. Il tema non è il confronto con l'amministrazione, perché dove ci sono i problemi il sindacato viene convocato e infatti in questi giorni ci sono più tavoli in corso, da Roma Metropolitane a Multiservizi ai tavoli del Giubileo. Il problema è che poi quando bisogna decidere, e fare delle scelte, il sindacato non viene coinvolto". (segue) (Rer)