Ucraina: ministri Esteri G7 chiedono alla Cina di esercitare pressioni sulla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7 hanno sollecitato la Cina a far valere la propria influenza sulla Russia per porre fine all'aggressione armata dell'Ucraina. I ministri, che si sono incontrati a New York a margine della 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, hanno diffuso una dichiarazione congiunta pubblicata dal ministero degli Esteri del Giappone, che regge la presidenza di turno del gruppo. Nella dichiarazione, i ministri esprimono soddisfazione per la partecipazione della Cina all'ultimo incontro del processo di pace guidato da Kiev a Gedda, e "incoraggiano ulteriormente la Cina a sostenere una pace giusta e durevole, anche tramite il dialogo diretto con l'Ucraina". L'esortazione del G7 giunge in contemporanea con la visita di quattro giorni in Russia del ministro degli Esteri cinese Wang Yi, nel corso della quale Mosca e Pechino dovrebbero assumere l'impegno a rafforzare ulteriormente le relazioni, e che potrebbe culminare nell'annuncio di una futura visita a Pechino del presidente russo Vladimir Putin. (Git)