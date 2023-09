Lavoro: Di Cola (Cgil), su patto con Comune e categorie tavolo fermo da sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patto per la buona occupazione a Roma tra sindacati, associazioni di categoria e Comune “a oggi non ne abbiamo notizia, il tavolo è fermo da sei mesi”. Lo ha detto il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. “È evidente che il tema del lavoro di qualità rimane per noi una rivendicazione, però il tavolo che doveva produrre dei risultati non viene convocato da sei mesi – ha detto -. Il sindaco ha annunciato al nostro Congresso che sarebbe stato firmato dopo pochi mesi il patto per il lavoro e lo sviluppo, ma dopo quegli annunci, purtroppo l'amministrazione ha inseguito le emergenze e non ha più costruito con il sindacato l'alternativa per cambiare la città”.(Rer)