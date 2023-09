Roma: Di Cola (Cgil), piano rifiuti fermo, Gualtieri cambi idea su termovalorizzatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano rifiuti per Roma, elaborato dal sindaco Roberto Gualtieri e da attuare con i poteri commissariali del Giubileo, “al sindaco è mancato l'ultimo passo. Ha ammesso di aver sbagliato cambiando il direttore generale di Ama. Adesso siamo al dunque. Bisogna cambiare il piano industriale di Ama perché è un piano ridicolo, che non migliorerà il servizio e non garantirà condizioni di lavoro migliori”. Lo ha detto il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. “Sul tema dell'impiantistica abbiamo sempre detto siamo contrari al termovalorizzatore, perché è una scelta che guarda al passato. Ovviamente, come avevamo detto, non avrebbe prodotto nessun risultato in questa consiliatura. E ancora non c'è neanche la gara. Quindi anche i tempi che avevano immaginato si sono rallentati. Ma soprattutto ha distolto la discussione su quello che noi continuiamo a proporre: superare Ama", ha spiegato. (segue) (Rer)