Torino: 1 milione di euro per progettare vie ciclabili di collegamento con le stazioni del trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un milione di euro per rinforzare la rete di ciclabili in modo da migliorare i collegamenti fra i centri abitati, le stazioni ferroviarie e i nodi di interscambio. È questa la cifra messa a disposizione nella Città Metropolitana dai fondi ministeriali del programma Bike to rail e che verrà distribuita ai Comuni e alle Unioni di Comuni che ne hanno fatto richiesta. Il contributo è destinato esclusivamente alla progettazione di fattibilità tecnico-economica. L’obiettivo è garantire il raggiungimento e la valorizzazione dei poli attrattori del territorio, come istituti scolastici, aree industriali e commerciali, poli sanitari, culturali e poli attrattori per la ricettività turistica. La Città metropolitana ha stabilito che il contributo massimo per ogni zona omogenea non potrà superare i 150 mila euro. (segue) (Rpi)