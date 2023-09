Torino: 1 milione di euro per progettare vie ciclabili di collegamento con le stazioni del trasporto pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le proposte per il Bike to rail che abbiamo ricevuto - ha spiegato il vicesindaco Metropolitano Jacopo Suppo -, sono state valutate in base alla fattibilità (valutazione chiara del contesto e assenza di interferenze con barriere naturali o artificiali), al pregio (naturalistico, storico, culturale, artistico, collegamento con poli di interesse), alla coerenza con gli obiettivi della strategia del bike-to-rail (collegamento con nodi del servizio ferroviario metropolitano e/o con centri di interscambio) e al costo dell'intervento. Tutte sono state accolte, segno che il territorio ha ormai ben introiettata la necessità di favorire sempre più la mobilità sostenibile", ha concluso. (Rpi)