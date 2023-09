Reddito cittadinanza: Di Cola (Cgil), Gualtieri ha perso occasione per battaglia a governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sul reddito di cittadinanza “ha perso un’occasione per fare una battaglia contro i tagli di governo e difendere decine di migliaia di cittadini che si troveranno in difficoltà”. Lo ha detto il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. "Le politiche sociali saranno al centro di una delle campagne autunnali, perché il finanziamento che ha Roma è insufficiente e il disagio sociale è in aumento – ha detto –. È una delle tre priorità su cui chiederemo un impegno al sindaco per il nuovo bilancio. Un pezzo di lavoro è stato fatto per garantire l'arrivo fino a fine anno ma sul reddito di cittadinanza l'amministrazione ha perso un'opportunità di fare una battaglia politica nazionale, che è il più grande errore che sta commettendo Gualtieri da sindaco della capitale: non sta difendendo l'interesse dei romani dagli attacchi del governo nazionale". (segue) (Rer)