Portogallo: Parlamento discuterà oggi mozione di sfiducia contro governo presentata da Chega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento portoghese discuterà una mozione di sfiducia- destinata al fallimento- contro il governo del socialista Antonio Costa, presentata dal partito sovranista Chega. Il dibattito sulla mozione, intitolata "Per un Paese dignitoso e giusto, per la fine del peggior governo di sempre", è previsto per le 15 e dovrebbe durare più di tre ore. Chega imputa al governo Costa "gravi carenze" in materia di sanità, alloggi, giustizia e sulla gestione della compagnia aerea Tap. Oltre al Partito socialista (Ps), il Partito comunista portoghese (Pcp) e il Blocco di sinistra (Be) hanno già annunciato in anticipo che voteranno contro, mentre il Partito socialdemocratico (Psd) si asterrà, lasciando Chega e l'Iniziativa Liberale da soli a votare a favore. (Spm)