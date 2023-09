Onu: Guterres a "Cnn", non ho potere né denaro, divisioni tra potenze non hanno precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Cnn" di non disporre "di alcun potere" per indirizzare l'andamento dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. "Il segretario delle Nazioni Unite non ha potere e non c'è denaro", ha detto Guterres. "Ciò di cui disponiamo è una voce. Questa voce può essere forte, e ho il dovere di renderla forte", ha aggiunto il segretario generale commentando i lavori della 78ma sessione dell'Assemblea generale. "A volte siamo in grado di riunire attori differenti, non soltanto Paesi, ma il settore privato, la società civile, le donne e le organizzazioni giovanili, gli esperti scientifici e il mondo accademico", ha spiegato il segretario, aggiungendo che "però il potere è nelle mani degli Stati membri". Il segretario generale dell'Onu ha posto l'accento sulle divisioni tra potenze, che ostacolano l'esercizio della governance globale: "Abbiamo un livello di divisione tra superpotenze che non ha precedenti dalla Seconda guerra mondiale", ha avvertito il funzionario. "Persino durante la Guerra fredda la situazione era più prevedibile di quanto sia ora". (Was)