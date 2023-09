Germania: disciolto e messo al bando il gruppo neonazista Hammerskins

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha ordinato lo scioglimento e la messa al bando del gruppo neonazista internazionale Hammerskins in Germania, nonché la sua organizzazione di sostegno Crew 38. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, in esecuzione della decisione, la polizia sta effettuando i in 10 Laender perquisizioni domiciliari a carico di 28 presunti esponenti di spicco degli Hammerskins, con il sequestro dei beni del gruppo, attivo principalmente nell'organizzazione di concerti clandestini nonché nella fornitura di servizi di sicurezza. Gli Hammerskins sono stati disciolti e vietati perché, secondo il ministero dell'Interno tedesco, sono schierati “contro l'ordine costituzionale” e contro “l'idea della comprensione dei popoli”. L'organizzazione era stata classificata come “orientata alla violenza” dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. (segue) (Geb)