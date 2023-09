Germania: disciolto e messo al bando il gruppo neonazista Hammerskins (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il servizio, gli Hammerskins sono oggi l'unica organizzazione di “teste rasate” di estrema destra attiva in tutto il Paese. In Germania, sarebbero 120 i sostenitori, di cui 90 membri a pieno titolo organizzati in 12 “capitoli”. Fondato nel 1988 a Dallas in Texas, il gruppo è accusato di diffondere idee razziste e nazionalsocialiste. In Germania, gli Hammerskins hanno dato vita nel 2013 alla “Lotta dei nibelunghi”, manifestazione di arti marziali di estrema destra vietata nel 2019. Il gruppo ha poi organizzato lo “Hammerfest”, incontro musicale che ogni anno vede l'esibizione di numerose band neonaziste. Contro la decisione di scioglimento e messa al bando del ministero dell'Interno, gli Hammerskin potranno presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale di Lipsia. (Geb)