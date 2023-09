Golfo: Consiglio cooperazione esorta l’Iraq a rivedere annullamento accordo marittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) ha esortato l’Iraq a prendere misure “serie e urgenti” per arginare gli effetti negativi della sentenza della Corte suprema federale di Baghdad, che lo scorso 4 settembre ha annullato la ratifica dell’accordo marittimo con il Kuwait. È quanto si legge in un comunicato stampa diramato al termine della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi del Ccg, tenutasi ieri a New York, a margine della 78esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come riferisce il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. Secondo il comunicato, infatti, la sentenza della Corte suprema federale “contiene fatti storici inesatti e decontestualizzati circa l’accordo concluso nel 2012 tra Kuwait e Iraq, per la regolamentazione del traffico marittimo attraverso Khawr Abdullah (estuario dello Shatt al Arab, ndr), ratificato dalla parte irachena nel 2013”. “Tali sviluppi non recano beneficio alle relazioni con i Paesi del Ccg e violano i trattati e gli accordi internazionali, inclusa la risoluzione numero 833 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, si legge ancora nel comunicato. Il ministro degli Esteri del Kuwait, Saleb Abdullah al Jaber al Sabah, ha incontrato ieri l’assistente del segretario di Stati Usa per gli affari del Vicino Oriente, Barbara Leaf, con la quale ha discusso della cooperazione strategica tra i due Paesi. Nel comunicato stampa diffuso al termine dei colloqui, si apprende che tra gli argomenti trattati c’è anche la sentenza della Corte federale irachena e i suoi effetti sugli equilibri regionali. Lo scorso 15 settembre, inoltre, il vice ministro degli Esteri kuwaitiano, Ahmed al Bakr, ha consegnato all’ambasciatore dell’Iraq una nota di protesta contro la sentenza. (Res)