India: rappresentanza femminile, Sonia Gandhi rivendica via libera a disegno di legge del governo

- Sonia Gandhi, presidente del Congresso nazionale indiano (Inc), ha rivendicato a nome del partito la paternità politica del disegno di legge sulla rappresentanza femminile (Women's Reservation Bill) approvato ieri dal Consiglio dei ministri del governo di Narendra Modi, Il provvedimento, che prevede l'assegnazione di un terzo dei seggi alle donne e che potrebbe essere presentato durante la sessione straordinaria del parlamento già nella giornata di oggi, "è nostro", ha dichiarato Ghandi, riferendosi alla battaglia politica condotta per anni anche dal Congresso al fine di rafforzare la rappresentanza politica delle donne nel Paese. La legge sulla rappresentanza femminile ha una lunga storia, fatta di diversi tentativi e iniziative. Un disegno di legge in materia era stato approvato nel 2010 dal governo dell'Alleanza progressista unita (Upa) guidato dal primo ministro Manmohan Singh del Congresso nazionale indiano. Tuttavia, per divergenze interne alla coalizione, era passato solo al Consiglio degli Stati, la camera alta. (segue) (Inn)