India: rappresentanza femminile, Sonia Gandhi rivendica via libera a disegno di legge del governo (2)

- È iniziata ieri in India una sessione parlamentare straordinaria, in programma fino al 22 settembre. Il primo ministro, Narendra Modi, rivolgendosi alla stampa prima dell’inizio dei lavori, ha annunciato che la sessione sarà breve ma importante: “una sessione di decisioni storiche”. Il premier ha poi parlato del momento cruciale del Paese, elencando una serie di successi: dalla crescita economica al vertice del G20 alla missione lunare Chandrayaan-3. Dopo la discussione iniziale sul tema “Un viaggio parlamentare di 75 anni a partire dall’Assemblea costituente: risultati, esperienze, ricordi e insegnamenti”, saranno discussi probabilmente otto temi. Così ha fatto sapere ieri il governo in una riunione con i rappresentanti di tutti i partiti. Tuttavia, il programma “provvisorio” precedentemente diffuso elenca quattro disegni di leggi. Due – The Advocates (Amendment) Bill, riguardante l’esercizio della professione legale, e The Press and Registration of Periodicals Bill, sulla registrazione di giornali e periodici – sono già stati approvati dal Consiglio degli Stati, la camera alta, e saranno discussi alla Camera del popolo, quella bassa. Gli altri due, che saranno presentati al Consiglio degli Stati, hanno per oggetto le poste (The Post Office Bill) e la Commissione elettorale: The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill. (segue) (Inn)