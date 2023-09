India: rappresentanza femminile, Sonia Gandhi rivendica via libera a disegno di legge del governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha convocato a sorpresa la sessione parlamentare straordinaria il 31 agosto, senza aggiungere ulteriori particolari. La mancanza di dettagli ha alimentato ipotesi sulla presentazione di proposte di iniziativa governativa sul cambio di denominazione dell’India in Bharat o sull’accorpamento tra elezioni politiche ed elezioni statali. A questo proposito va ricordato che il 23 settembre, il giorno dopo la chiusura della sessione parlamentare, si terrà la prima riunione del Comitato “Una nazione, un’elezione”, recentemente istituito per formulare raccomandazioni sull’organizzazione simultanea delle elezioni politiche, statali e amministrative e presieduto dall’ex presidente della Repubblica Ram Nath Kovind, Oggi la sessione si è aperta nel vecchio parlamento, mentre domani i lavori si sposteranno nel complesso inaugurato a maggio. La data del trasferimento nella nuova sede, 19 settembre, coincide con la festa induista di Ganesh Chaturthi, che celebra la nascita di Ganesh, figlio di Shiva e Parvati, ed è stata scelta come segno di buon auspicio. (segue) (Inn)