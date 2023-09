Migranti: Strack-Zimmermann (Fdp), necessaria soluzione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria una soluzione europea per gestire l'aumento dei flussi di migranti diretti verso l'Ue, le cui frontiere esterne “devono essere protette”. È quanto dichiarato da Marie-Agenes Strack-Zimmermann, presidente della commissione Difesa del Bundestag e capolista del Partito liberaldemocratico (Fdp) alle elezioni europee che in Germania si terranno il 9 giugno 2024, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al gruppo editoriale Rnd. Secondo Strack-Zimmermann, “è giunto il momento che la presidente della Commissione europea”, Ursula von der Leyen, “reagisca” all'aumento del numero di profughi diretti verso l'Ue, perché “il problema deve trovare una soluzione a livello europeo”. La deputata della Fdp al parlamento federale ha aggiunto che si deve chiarire già nei Paesi di provenienza dei migranti se una domanda di asilo può avere risposta positiva o se, in singoli casi, sussista un motivo per ottenere la protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra sui rifugiati. Tuttavia, ha sottolineato Strack-Zimmermann, “dobbiamo rimandare immediatamente indietro” i profughi da Stati di origine “sicuri” e “tutto questo deve accadere ora e immediatamente”. (Geb)