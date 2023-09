Sardegna: l'appello del sindaco di Cagliari alla Regione, più bus di notte per evitare stragi sulle strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la tragica perdita di quattro giovani nel recente incidente a viale Marconi, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha rivolto una richiesta al presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, e all'assessore dei Trasporti, Antonio Moro. Il sindaco Truzzu ha sottolineato la necessità di implementare servizi di trasporto pubblico notturno per prevenire ulteriori tragedie legate alla movida notturna. Nella lettera indirizzata al governatore Solinas e all'assessore Moro, il sindaco ha descritto l'incidente di viale Marconi come un tragico evento che sottolinea la crescente esigenza di garantire un'alternativa sicura per gli spostamenti dei giovani e di chi è costretto a lavorare nelle ore notturne. "Negli anni, abbiamo assistito a un cambiamento nei comportamenti e nelle esigenze di mobilità," ha scritto il sindaco Truzzu. "Senza voler minimizzare le responsabilità personali, ritengo che sia essenziale valutare la possibilità di offrire un servizio di trasporto pubblico accessibile anche nelle ore notturne, eliminando la necessità di guidare un veicolo proprio." (segue) (Rsc)