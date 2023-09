Sardegna: l'appello del sindaco di Cagliari alla Regione, più bus di notte per evitare stragi sulle strade (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco ha quindi chiesto l'apertura di un tavolo di discussione per esplorare l'opportunità di estendere gli orari e l'area di copertura dei servizi di trasporto pubblico locale, considerando che attualmente questi sono vincolati da parametri stabiliti dalla Regione. "È evidente che non saremo in grado di servire tutta la popolazione giovane che partecipa alla movida notturna - ha spiegato il sindaco - Tuttavia, possiamo fornire un valido supporto e contribuire a ridurre il numero di persone che mettono a rischio la propria vita guidando sotto l'influenza dell'alcol o della stanchezza". Il sindaco Truzzu ha espresso fiducia nella sensibilità e nella disponibilità del presidente Solinas e dell'assessore Moro nel considerare questa proposta. Ha concluso la sua lettera con un appello per un incontro urgente per discutere delle possibilità di ampliare i servizi di trasporto pubblico notturno a beneficio della comunità. (Rsc)