Cina-Usa: vicepresidente Han a Blinken, necessari sforzi per rilanciare relazioni

- La Cina auspica che gli Stati Uniti facciano un compromesso, facciano di più per incrementare la comprensione reciproca con Pechino e per riportare le relazioni bilaterali sulla traiettoria dello sviluppo “sano e stabile”. Lo ha detto il vicepresidente cinese, Han Zheng, durante l’incontro tenuto ieri con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a New York, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo sviluppo della Cina “è un’opportunità e non una minaccia” per Washington, ha ribadito Han, secondo cui è necessario cooperare in funzione della prosperità comune e del successo reciproco. La politica di Pechino nei confronti degli Usa è “consistente e stabile”, nonché guidata dai principi di rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione reciprocamente vantaggiosa, ha concluso il vicepresidente cinese. (Was)