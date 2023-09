Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - "Pienissimo Tour", evento gratuito per approfondire il tema del marketing specifico per il settore della ristorazione. Tre ore di formazione con Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty di Rimini, Ceo e creatore di Pienissimo, azienda attiva nel campo della formazione di imprenditori della ristorazione, e massimo esperto italiano nel campo del marketing a risposta diretta per il settore della ristorazione, con oltre 30mila libri venduti.Roma, Centro Congressi Auditorium Aurelia (ore 14:30)- Incontro "Antico teatro greco e romano. Dal dramma all'opera". Introduce Alfonsina Russo, direttore del Parco archeologico del Colosseo. Intervengono, Polyxeni Adam-Veleni, General Director of Antiquities and Cultural Heritage, Hellenic Ministry of Culture e Asterios Peltekis Artistic Director of the State Theater of Northern Greece.Roma, Curia Iulia (ore 16:30) (segue) (Rer)