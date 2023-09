Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Anna Maria Gehnyei, scrittrice di origine liberiana e italiana di seconda generazione torna nell'ateneo americano di Trastevere per presentare il suo libro "Il corpo nero" pubblicato da Fandango Libri (2023). Oltre alla scrittrice Anna Maria Gehnyei, interverranno: Mary Merva, Vice President of Academics e docente di economia; Pamela Harris, Associate Dean of Academics e docente di diritto. L'incontro sarà moderato dal professor Federigo Argentieri, direttore del Guarini Institute for Public Affairs Jcu.Roma, John Cabot University, via della Lungara 233 (ore 18:30) (Rer)