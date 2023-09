Cina-Usa: Xi, possiamo e dobbiamo raggiungere coesistenza pacifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Stati Uniti “possono e devono” raggiungere una coesistenza pacifica e aderire ai principi di rispetto reciproco e vantaggi per tutti. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, in una lettera indirizzata a due veterani del gruppo Flying Tigers, composto da ex piloti statunitensi che furono ingaggiati dalla Repubblica di Cina - guidata dal partito Kuomintang (Kmt) di Chiang Kai-shek - per combattere contro il Giappone tra il 1941 e 1942. “Cina e Usa, in qualità di grandi Paesi, detengono responsabilità ancora più grandi rispetto alla pace, la stabilità e lo sviluppo mondiali”, ha detto il presidente cinese, secondo cui è necessario “aderire al rispetto reciproco, alla coesistenza pacifica e alla cooperazione vantaggiosa per tutti”. (Cip)