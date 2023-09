Energia: Francia, 50 per cento dei cittadini favorevole a nuove centrali nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 50 per cento dei francesi è favorevole alla costruzione di nuove centrali nucleari. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Istituto di radioprotezione e sicurezza nucleare. Il dato è in aumento di sei punti rispetto a quello registrato lo scorso anno. Il 65 per cento dei francesi afferma che la "costruzione di centrali nucleari è una buona cosa" (+5 punti). Il 68 per cento, invece, pensa che bisogna risolvere immediatamente il problema delle scorie nucleari. (Frp)