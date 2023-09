Croazia: Plenkovic, siamo solo Paese di transito per il grano ucraino e non lo importeremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia è esclusivamente un Paese di transito per il grano ucraino e non lo importerà a basso costo. Lo ha dichiarato il premier croato Andrej Plenkovic, ripreso dall'agenzia di stampa "Hina". Plenkovic ha sottolineato che al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ai suoi ministri è stato detto "chiaramente" che il desiderio della Croazia è di essere "un Paese di transito, non un Paese dove arriveranno enormi quantità di grano a buon mercato" perché "i nostri agricoltori si troverebbero nei guai". (Seb)