Migranti: Ufficio rifugiati di Berlino, capacità di accoglienza praticamente pari a zero

- Le capacità di accoglienza dei migranti a Berlino sono “praticamente pari a zero”. È quanto comunicato dall'Ufficio per i rifugiati della città-Stato (Laf), come riferisce il settimanale “Der Spiegel”. L'ente ha aggiunto che, al 15 settembre scorso, i posti disponibili negli alloggi per i profughi erano 274, con 31.889 già occupati. Per l'intero mese, è previsto l'arrivo di altrti 230 migranti. Tra gennaio e agosto scorso, hanno presentato domanda di asilo a Berlino 9.936 profughi: secondo i dati del Laf, nello stesso periodo del 2022, erano circa tremila in meno. Soltanto tra luglio e agosto sono arrivati ​​nella capitale della Germania rispettivamente 1.506 e 1.869 richiedenti asilo. I principali Paesi di origine sono Siria, Turchia, Afghanistan, Georgia e Moldova. Tra gennaio e agosto sono giunti a Berlino 11 mila rifugiati dall'Ucraina. (Geb)