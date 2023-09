Usa-Iraq: segretario di Stato Blinken incontra primo ministro Sudani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato ieri il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, a margine della 78esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo si apprende da un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa, citato dal sito di informazione iracheno "Iraqi News". Durante l’incontro, i due hanno ribadito il loro impegno a continuare a rafforzare il partenariato tra i due Paesi, come previsto dall’accordo quadro strategico firmato nel 2008. Blinken, inoltre, ha sottolineato il sostegno degli Usa alla riapertura dell’oleodotto Kirkuk-Ceyhan, per la ripresa delle esportazioni di petrolio dalla Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Il segretario di Stato Usa, quindi, ha invitato il governo federale di Baghdad a portare avanti la cooperazione con il governo regionale di Erbil, per garantire la stabilità della regione. Infine, Blinken ha invitato Hussein alla Casa Bianca, per una visita ufficiale la cui data deve essere ancora definita. L’incontro è avvenuto in un contesto di attriti fra l’Iraq e il Kuwait circa la regolamentazione del traffico marittimo attraverso il canale di Khawr Abdullah, estuario dello Shatt al Arab. Il passaggio per il canale era regolato da un accordo concluso dai due Paesi nel 2012, ma lo scorso 4 settembre, la Corte suprema federale irachena aveva annullato con una sentenza la ratifica dell’accordo da parte del Parlamento di Baghdad, definendola “incostituzionale” (la ratifica, infatti, era stata votata nel 2013 a maggioranza relativa, mentre erano previsti almeno i due terzi dei voti favorevoli). Secondo il quotidiano “Kuwait Times”, Blinken, in una dichiarazione rilasciata dopo l’incontro con i ministri degli Esteri dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), tenutasi ieri a New York, a margine dell’Assemblea generale Onu, ha ribadito l’impegno di Washington a sostegno della sovranità, della sicurezza e dell’integrità territoriale del Kuwait. Intanto, per il 26 e 27 settembre prossimi, è prevista la prima riunione del Forum commerciale tra Ccg e Iraq, ospitata a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti. Pur trattandosi di un incontro di natura economica, non è da escludersi che sia un’occasione per dirimere le controversie tra Iraq e Kuwait su Khawr Abdullah. (Irb)