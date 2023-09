Taiwan: vicepresidente commissione Esteri del Senato francese in visita a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Commissione esteri e difesa del Senato francese, Olivier Cadic, è arrivato ieri a Taiwan per incontrare il vicepremier Chen Wen-tsang, il vicepresidente del parlamento Tsai Chi-chang e il segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale David Tawei Lee. Questa visita, in calendario fino al 21 settembre prossimo, vuole essere "una dimostrazione concreta del forte sostegno francese all’isola nel panorama globale”, ha riferito il ministero degli Esteri taiwanese in una nota. Nell’ambito della missione, Cadic discuterà con i funzionari taiwanesi gli ultimi sviluppi nell’Indo-Pacifico, parteciperà ad un ricevimento organizzato dal presidente dell’Associazione di amicizia parlamentare Taiwan-Francia, Tsai Shih-ying, e incontrerà esponenti della comunità imprenditoriale francese. Cadic, alla sua terza visita a Taiwan, è membro dell’Associazione interparlamentare sulla Cina (Ipac), istituita nel 2020 nell’anniversario delle proteste di piazza Tienanmen per promuovere una risposta coordinata alla Cina in materia di sicurezza, diritti umani e commercio. (Cip)